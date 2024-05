Jornalista da Globo simula convocação da Seleção Brasileira e deixa medalhão de fora

Dorival Junior convoca a Seleção Brasileira para a Copa América nesta sexta (10) (Foto: Staff Images/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dorival Júnior convoca nesta sexta-feira (10) os jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa América. Comentarista esportivo da Globo, Pedro Moreno usou as redes sociais para escolher seus preferidos para o torneio. O jornalista deixou nomes carimbados de fora, como Casemiro e Richarlison.

- Ficaram fora Richarlison e Casemiro. Na ausência de André, lesionado e que estaria na minha lista, eu levaria mais um atacante. Havendo possibilidade de ter Beraldo no grupo, eu acho importante levar. Zagueiro com enorme potencial de fazer carreira na seleção. Apesar de não ir bem contra Espanha e na reta final da Champions, chegou bem demais na Europa. Murilo também é boa lembrança, mas a disputa é grande - escreveu.

Casemiro é um dos principais nomes da Seleção Brasileira nos últimos anos, tendo disputado as Copas do Mundo de 2018 e 2022 como titular. O jogador de 32 anos, no entanto, não vive grande momento com a camisa do Manchester United.

A Copa América começa no dia 20 de junho. Antes, no início do próximo mês, a Seleção Brasileira entra em campo para disputar amistosos contra México e Estados Unidos. A convocação de Dorival ocorre na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir das 12h.

A lista de Pedro Moreno tem:

Goleiros: Bento, Alisson e Ederson

Laterais: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana e Wendell

Meias: João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Andreas Pereira e Lucas Paquetá

Atacantes: Gabriel Jesus, Raphinha, Rodrygo, Martinelli, Savinho, Vini Jr, João Pedro, Pedro e Endrick