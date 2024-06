Jornalista da ESPN crava vencedor no clássico Vasco x Flamengo: ‘Muitos gols’

Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo (2), no Maracanã (Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo (2), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jornalista Bruno Vicari, da ESPN, o vencedor do duelo será o Rubro-Negro, que segundo o apresentador, vencerá o Cruzmaltino por 3 a 2.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O grande jogo no Maracanã. Vitória rubro-negra com muitos gols, três para o Flamengo, dois para o Vasco - palpitou Vicari.

O Flamengo é o 5º colocado no Brasileirão, com 11 pontos e pode assumir a liderança se vencer e contar com tropeços de Athletico Paranaense e Bahia. O Vasco, por sua vez, é o 13º colocado, com seis pontos, e conta com a estreia do técnico Álvaro Pacheco.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Vicari também palpitou em outros jogos deste domingo. Para o apresentador, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo vencem Bahia, Criciúma e Cruzeiro, respectivamente. Para o duelo entre Fortaleza e Athletico Paranaense, o jornalista aposta em um empate em 1 a 1.