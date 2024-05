Jornalista da ESPN aposta em ‘coroação’ na final da Copa da Itália

Atalanta enfrentará a Juventus em decisão (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

A final da Copa da Itália acontece nesta quarta-feira (15), às 16 horas (de Brasília). A disputa acontecerá entre Atalanta e Juventus.

Com transmissão da ESPN 4 e do Star Plus, contará com as vozes de Fernando Nardini na narração e Leonardo Bertozzi nos comentários. Na próxima semana, o Atalanta também estará na decisão da Liga Europa. Assim, Bertozzi aposta em uma possibilidade de 'coroação da equipe'.

Bertozzi definiu o trabalho de Gian Pero Gasperini como 'brilhante' e destacou a chance da conquista inédita da equipe.

- O título seria uma coroação ao grande trabalho do Atalanta. Um trabalho brilhante do técnico Gian Piero Gasperini, que transformou um time provinciano em uma equipe frequentemente capaz de participar de competições europeias. Agora, está na sua primeira final continental também, a Liga Europa, e a sensação é que um troféu seria uma coroação desse processo. Um time que já se refez, teve reformulações, mas não deixou de ser competitivo - disse.

Entretanto, na decisão desta quinta-feira (15), Atalanta terá um desafio pela frente: a Juventus. Porém, Bertozzi explicou qual o grau de dificuldade tendo em vista o momento da equipe.

- A Juventus está em um outro caminho. Fez uma temporada decepcionante. No começo do ano estava na briga pelo título italiano, mas desandou no segundo turno. Fez 15 pontos nos últimos 15 jogos. No fim de semana, empatou com a Salernitana, que já está rebaixada. A sensação é que o título seria para salvar a temporada - concluiu.