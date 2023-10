O jornalista José Ilan enalteceu a dupla John Kennedy e Germán Cano, responsáveis pela classificação do Fluminense à final da Libertadores, durante sua live após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional. Em sua análise, o comunicador recordou o equívoco cometido por torcedores no início da trajetória do camisa 9 no Tricolor, quando era alvo recorrente de protestos, e fez um comparativo em relação à efetividade do argentino e a de Haaland na temporada.