— Sampaoli deveria primeiro falar com o Pedro. As notícias dão que ele sequer falou com o Pedro. O cara, do qual ele é chefe, toma um soco na cara do cara que era seu principal amigo e companheiro, o cara foi demitido e ele (Sampaoli) não falou com ninguém. Ele tratou como se fosse nada. Falou na declaração sobre brigas, aquela declaração ridicula. Acho a estratégia de subir o tom muito ruim. O Sampaoli, assim como todo mundo que passou pelo Flamengo desde Jorge Jesus, não está lidando com um elenco normal. E não é normal, pois esses caras formam a geração mais vitoriosa do Flamengo, igualando e até ultrapassando em aspectos a geração do Zico. O Gabigol é bicampeão da Libertadores, bicampeão do Brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Que outro jogador ganhou tanto? -, e prosseguiu: