Com 38 anos completos, Filipe Luís já deixou claro o desejo de ser treinador e, inclusive, já fez cursos preparatórios na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, o jogador ainda tem 'lenha para queimar' e comprova isso com adaptação e genialidade dentro de campo. Sem condições físicas suficientes para ter força e profundidade pelo lado do campo, o camisa 16 compensa com participações pelo meio, atuando muitas vezes como volante e dando um nível muito acima à saída de bola e à racionalidade do jogo.