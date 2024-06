Jornalista critica titularidade de Carlos Miguel em Atlético-GO x Corinthians: ‘Lamentável’

Carlos Miguel será titular do Corinthians contra o Atlético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 18:38 • São Paulo (SP)

Com a saída do Corinthians encaminhada, o goleiro Carlos Miguel será titular no jogo contra o Atlético-GO, nesta terça-feira (11), pelo Brasileirão. A presença do jogador na escalação de António Oliveira foi criticada pelo jornalista Rodrigo Vessoni, que cornetou o do técnico português.

- Lamentável! Corinthians escalado com Charles Michael no gol. Eu achava que era jogo do Brasileirão, mas parece que será da Premier League. Lamentável, diretoria. Lamentável, António. Ah, mas se Charles pegar dez chutes, nove cabeçadas e oito pênaltis? Não importa. Não muda nada - começou.

- O clube está deixando jogar quem tá usando uma cláusula nociva à instituição para vazar do próprio clube. Mais um dia triste para essa instituição de quase 114 anos. Nas demais posições, os dez de linha esperados - completou o jornalista.

Na última sexta-feira (7), foi noticiada a provável saída do goleiro para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A situação ocorre semanas após a ida de Cássio para o Cruzeiro. A cláusula de rescisão de Carlos Miguel girava em torno de 50 milhões de euros (R$ 285 milhões). Contudo, após a renovação feita em 2023, caiu para a casa dos 4 milhões de euros (R$ 23 milhões).