Jornalista critica postura da torcida do Atlético-MG em minuto de silêncio a Izquierdo

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro

O jornalista Eduardo Tironi criticou a postura da torcida do Atlético-MG durante o minuto de silêncio em homenagem a memoria do jogador Izquierdo, no Morumbis. O gesto aconteceu no início da partida entre a equipe mineira e o São Paulo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil desta última quarta-feira (28).

No Morumbis, a torcida atleticana optou por não respeitar o ato simbólico e continuou a cantar na arquibancada. Determinada atitude foi condenada pelo comunicador durante o programa "UOL News Esporte".

- Evidentemente, o jogo de ontem foi marcado por homenagens ao Izquierdo. A torcida do São Paulo colocou uma fumaça azul também para receber o time, além da tradicional vermelha, preta e branca na entrada do estádio, e todos os jogadores usaram o nome do Izquierdo na camisa - iniciou o Tironi, antes de completar.

- Uma nota infeliz, bem triste, bem mal educada e bem pouco respeitosa. Teve um minuto de silêncio, eu sei que no Brasil ninguém respeita o minuto de silêncio porque banalizaram, mas eu acho que ontem era um caso muito especial; eu estava no Morumbi e no minuto de silêncio a torcida do São Paulo simplesmente se calou e depois teve um pouco de aplauso, mas a torcida do Galo que estava presente em nenhum momento fez a menor menção de parar de cantar, ficou cantando o tempo todo durante o minuto de silêncio. É no mínimo mal educado e desrespeitoso o que fez ali a torcida do Galo, que fez uma linda festa com a vitória, mas nessa hora aí foi realmente muito triste - concluiu.

Juan Izquierdo, do Nacional - URU, faleceu na última terça-feira (27), no Hospital Albert Einstein. A morte aconteceu após ele ter um mal súbito no confronto contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Libertadores, na semana passada.

Em campo, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0, no primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbis. As equipes voltam a se enfrentar na próximo dia 12 de agosto.