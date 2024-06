Jornalista critica jogador titular do São Paulo: ‘Na ponta é um desperdício’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 21:34 • Rio de Janeiro

Durante a partida do São Paulo, o jornalista da ESPN, André Plihal postou nas redes sociais sua insatisfação com a atuação de Lucas Moura na ponta do campo. A escalação do técnico Luis Zubeldía coloca o jogador caindo mais pelo lado, o que desagrada o apresentador.

Para Plihal, o argentino precisa escolher entre Luciano ou Lucas. Os dois jogadores possuem características parecidas e o jornalista entende que eles devem ocupar a mesma faixa do campo.

O tweet foi publicado ainda no primeiro tempo, quando a partida contra o Internacional estava 0 a 0. Lucas começou a partida contra o Colorado com apenas um gol em duas partidas no Brasileirão. Luciano, chegou para o jogo com três tentos em sete partidas