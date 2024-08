Jornalista critica anulação de gol do São Paulo: ‘É muita vontade de acabar com o futebol’

Calleri em ação com a camisa do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 21:01 • Rio de Janeiro

O triunfo do São Paulo contra o Vitória por 2 a 1, neste domingo (25), no Morumbis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por polêmica de arbitragem. O apresentador dos canais ESPN, André Pilhal não concordou com a anulação do gol de Calleri para o tricolor paulista.

➡️São Paulo homenageia jogador hospitalizado do Nacional

A anulação do tento do camisa 9 do São Paulo aconteceu por conta de um impedimento na origem da jogada. Contudo, as marcações das linhas do VAR no lance estão muito próximas, o que gerou a dúvida, e até mesmo, a revolta de alguns torcedores sobre o lance. André Plilhal chegou a se manifestar contra a marcação nas redes sociais.

- É muita vontade de acabar com o futebol - disse o apresentador.

Mesmo com o gol anulado, o São Paulo conseguiu confirmar o favoritismo contra a equipe do Vitória. Com o resultado, a equipe do técnico Luis Zubeldia alcançou a marca de 41 pontos e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro.