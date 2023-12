Além do aumento no salário, Gabigol também teria pedido altos valores em "luvas". Recentemente, o atacante tem sido assediado pelo Corinthians, que já falou publicamente sobre o interesse no jogador através do presidente eleito Augusto Melo. Ídolo do Flamengo, o centroavante, que chegou em 2019, soma mais de 10 títulos pelo clube.