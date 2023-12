Ídolo do Flamengo, Gabigol tem sido um dos assuntos mais comentados após o fim do Brasileirão. Após ano irregular pelo Rubro-Negro, o jogador despertou interesse do Corinthians. Durante conversa no "Charla Podcast", o comentarista e ex-atacante Caio Ribeiro opinou que o "ciclo" do atleta no clube carioca está no fim.