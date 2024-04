Jornalista atualiza quadro de saúde do narrador Silvio Luiz, internado há 10 dias

Silvio Luiz foi internado após passar mal na transmissão da final do Paulistão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 18:22 • São Paulo (SP)

Internado desde a final do Paulistão, no último dia 7, o narrador Silvio Luiz teve melhora no quadro de saúde. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do portal "R7", o locutor já estaria, inclusive, reclamando com os médicos por achar que já poderia ter recebido alta.

O narrador passou mal durante a transmissão do jogo entre Palmeiras e Santos, em transmissão alternativa do "R7" em plataformas digitais. O locutor precisou deixar a cobertura do jogo com ajuda de bombeiros e foi levado para o hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Silvio Luiz ficou por alguns dias na UTI do hospital, mas agora já está em um quarto. O narrador de 89 anos é uma das principais vozes da narração brasileira e passou por várias emissoras, como: Band, SBT, Record e RedeTV!.