Jornalista aponta virtude de Rodrygo na Seleção e compara: ‘Vini Jr ainda não tem’

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 07:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira ficou só no empate com os Estados Unidos no amistoso da última quarta-feira (12), em Orlando. Após o jogo, o jornalista Paulo Calçade, da ESPN, fez uma comparação entre Rodrygo e Vini Jr, e afirmou que o ex-atacante do Santos tem mais "maturidade" que o ex-jogador do Flamengo.

- O Rodrygo para mim foi o melhor jogador em campo. Ele tem uma maturidade para jogar que o Vinicius ainda não tem. Não estou comparando a parte técnica nem a explosão. Estou falando de maturidade para tomar decisão. O Rodrygo faz um jogo correto - começou Calçade.

- O Vinicius vai de frente para o gol e o Rodrygo está livre, sem marcação, e o Vini não toca para o Rodrygo. Ele quer fazer o gol. Legal. Mas tem horas que você tem que tocar para o companheiro. O Rodrygo toma essas decisões ainda em um nível superior ao Vinícius - completou.

Brasil e Estados Unidos empataram em 1 a 1 no último amistoso antes da estreia na Copa América. Rodrygo marcou o gol da Seleção Brasileira, e Pulisic empatou ainda no primeiro tempo para os norte-americanos. A equipe de Dorival Jr joga a primeira rodada do torneio contra a Costa Rica, no dia 24.