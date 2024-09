Jornalista aponta o que faltou para o Flamengo marcar no primeiro tempo contra o Peñarol

Maximiliano Silvera e De La Cruz em Peñarol x Flamengo (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)







Publicada em 26/09/2024 - 20:12

O primeiro tempo do jogo de volta entre Flamengo e Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, pela quartas de final da Libertadores, terminou 0 a 0. Para o jornalista Renan Moura, o que faltou para o Rubro-Negro balançar as redes foi a presença de um camisa 9.

Em análise, o comunicador destacou o lance onde o atacante Gonzalo Prata teve a chance de abrir o placar no confronto mais desperdiçou. Na jogada, o equatoriano recebeu um passe de cabeça de Bruno Henrique na pequena área, mas após uma indecisão, ele não conseguiu finalizar a jogada.

- Por isso que o Romário, Adriano, Ronaldo eram diferenciados. Acreditavam em todas as bolas. O Plata não acreditou. Falta um camisa 9 ao Flamengo ainda em campo - disse o jornalista.

Esta foi a chance mais clara do Flamengo durante toda a primeira etapa. A equipe do treinador Tite chegou a dominar as ações dentro de campo nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu abrir o placar. Vale lembrar, que o Rubro-Negro entrou em campo sem a presença de Gabigol. O ataque foi formado por Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

A equipe carioca perdeu o primeiro confronto das quartas de final, no Maracanã. Assim, o Rubro-Negro precisa vencer a partida no Estádio Campeón del Siglo para levar a classificação para os pênaltis. Apenas uma vitória por mais de um gol de diferença classifica o Flamengo para a semifinal sem precisar das penalidades.