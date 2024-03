Jornalista aponta fim de ciclo para medalhão na Seleção Brasileira: ‘Não aconteceu’

Dorival Junior usou Bento como titular nos jogos contra Inglaterra e Espanha (Foto: Daniel RAMALHO/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 19:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Titular da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, o goleiro Alisson não esteve presente nos amistosos recentes da equipe por conta de uma lesão. Para a jornalista Nathalia Frazão, da "ESPN", o ciclo do arqueiro do Liverpool com a Amarelinha chegou ao fim.

- O Alisson é um baita goleiro no Liverpool, um dos grandes da Premier League. O que ele faz no Liverpool é espetacular. No Liverpool. Na Seleção ele teve duas Copas do Mundo e a coisa não aconteceu. "Ah, mas o Brasil não foi muito exigido", mas quando foi, foi no gol - começou Nathalia.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Ederson ainda está um passo à frente do Bento, apesar de não ter jogado como titular na Copa do Mundo. Jogou só na partida que o Brasil foi com os reservas. Mas o Bento é o futuro e vai brigar com o Ederson. O Alisson eu acho que já passa de um ciclo - completou a comentarista.