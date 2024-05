Jornalista aponta culpados em empate sofrido pelo Fluminense contra o Atlético-MG

Fluminense empatou com o Atlético-MG por 2 a 2 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense abriu vantagem contra o Atlético-MG, mas levou o empate no fim do jogo, neste sábado (4), pelo Campeonato Brasileiro. Após o 2 a 2, o jornalista Pedro Gilio, do Lance!, colocou a culpa do resultado no atacante Germán Cano e no técnico Fernando Diniz.

- Pode botar a culpa desse resultado em Germán Cano. Teve a chance de fazer 3 a 0, sem goleiro, e perdeu um gol ridículo. Depois, a culpa também vai pro Diniz, que tirou o Lima e botou o Terans com o time vencendo por 2 a 0. Qual a necessidade? Pra tirar o Lima, reforça o meio - escreveu.

- O Fluminense estava inteiro no jogo. Muito melhor. Podia ter feito o terceiro, podia ter matado o jogo. Não matou. Relaxou. Deu espaço. Tomou o empate. Não pode. Era jogo pra lavar a alma, vencer com tranquilidade e servir como marco na temporada. Agora vai virar mais uma enxurrada de críticas - completou.

O Tricolor marcou os gols com Cano e Renato Augusto. O atacante Eduardo Vargas, que entrou na metade do segundo tempo, marcou os dois para o Atlético-MG. O Fluminense vive momento irregular na temporada e soma cinco pontos no Brasileirão, na 14ª posição.