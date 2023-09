- O Botafogo que até a rodada passada, que era considerado o virtual campeão Brasileiro, começou a dar claros sinais de desiquilíbrio. Não pela derrota para o Flamengo, mas pela reação do técnico Bruno Lage depois do jogo. O trabalho do Bruno Lage já dá para ser questionado. Se olhar o aproveitamento do Botafogo com Luis Castro e com o Caçapa, há uma queda acentuada. Mas um treinador, que como ele mesmo se gabou, que foi campeão pelo Benfica, que disputou Premier League, e tem um ataque daquele por uma derrota por um gol de diferença? O Botafogo começou a dar mole e tem que ver como vai ficar isso. Os adversários também precisam querer -, analisou RMP durante o programa da 'UOL Esporte'.