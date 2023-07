A foto foi compartilhada nos stories de Hanna Menegate, esposa de Vitinho, ex-Flamengo e atualmente no Al-Ettifaq, e é possível identificar todo grupo de atletas e esposas que se conheceram no Rubro-Negro. Willian Arão, que defendeu a equipe carioca por seis anos, também estava no encontro e posou ao lado de Filipe Luís. Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Everton Ribeiro são outros atletas que participaram do momento, além do ex-zagueiro Juan.