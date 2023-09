O Pacote Jumbo de Jogadores Raros garante 24 cartas de atletas em versões ouro, raras ou com no mínimo uma overall maior que 84. Mesmo assim, as chances de conseguir dois itens de altíssimo nível em única abertura é bem inverossímil. No FC 24, por exemplo, a carta ícone de Ronaldo Fenômeno é a segunda melhor do modo Ultimate Team, com 94 de rating. A primeira é a de Pelé, que tem 95 de rating.