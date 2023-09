O caso foi relatado pelo auditor Paulo Feus, e a denúncia da Procuradoria do STJD tem como base as provas colhidas pelo Ministério Público de Goiás durante a Operação Penalidade Máxima - que investiga a Máfia das Apostas no futebol brasileiro. O julgamento ocorreu durante a COB EXPO, evento esportivo com diversas atrações confirmadas.