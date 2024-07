Jogador que teve irmã assassinada no México já foi alvo de times brasileiros

Martha Paola foi morta a tiros no sábado (29) - (Foto: Reprodução/Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 16:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogador mexicano Carlos Salcedo, do Cruz Azul, do México, que teve a irmã, Martha Paola, morta a tiros, no sábado (29), pediu para deixar o clube com a intenção de jogar fora do país, segundo o jornal "El Universal". O zagueiro já foi alvo de Internacional e Palmeiras.

Em junho, o zagueiro de 30 anos foi especulado no Internacional, por conta da então provável saída do zagueiro Vitão, emprestado pelo Shakthar Donetsk. Segundo o jornal "Zero Hora", o Cruz Azul aceitaria negociar o jogador por 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões). Vitão, no entanto, acertou com o Colorado no início desta semana, após o encerramento do vínculo do zagueiro com o clube da Ucrânia, de acordo com "O Globo".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda segundo "O Globo", no início de 2022, o jogador também chegou a ser alvo do Palmeiras, mas novamente era uma segunda opção. Na época, o Alviverde tentava acertar com Murilo e tinha o mexicano também na mira. Murilo acabou fechando com o Palmeiras pouco depois.

Salcedo voltou a atuar no futebol mexicano depois de temporadas na Europa e nos Estados Unidos, e agora quer jogar fora do México novamente.