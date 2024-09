Jogador do Vasco é assaltado com fuzil e tem carro roubado: ‘Levaram até o chinelo’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Souza, do Vasco, foi assaltado neste domingo (8), em Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o jogador afirmou que teve carro, celular e até os chinelos levados pelos bandidos, que estavam armados com um fuzil. O atleta, que estava com o filho no momento do roubo, afirmou estar bem e pediu ajuda para recuperar o veículo. Veja o vídeo acima:

