Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 20:09 • Rio de Janeiro

Neste sábado (31), o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0 no Nilton Santos, pela 25ª rodada, em um confronto direto pela liderança do Brasileirão. Após a partida, Marinho, atacante do Fortaleza, fez publicações criticando a arbitragem do Campeonato Brasileiro. A culpa também acabou sobrando para a transmissão do jogo que, segundo o atacante, 'mostrou rápido o replay para não ser contestada'.

A principal crítica do jogador foi sobre um possível domínio com a mão no primeiro gol de Igor Jesus. O atacante marcou os dois gols do jogo na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza. Marinho comparou o lance de Igor com o seu gol que foi anulado contra o Corinthians no Brasileirão 2023.

Marinho não foi relacionado para o jogo, pois segue na recuperação de um edema muscular na posterior da coxa esquerda.

Confira as reclamações de Marinho em seu Instagram:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FORTALEZA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de , às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽Gols: Igor Jesus (73', 90+1')

🟨 Cartões: Cardona (Fortaleza); Gregore (Botafogo); Hércules (Fortaleza);