Jogador da Seleção na Copa de 2022 anuncia que será pai pela primeira vez

Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, o atacante Richarlison anunciou que será pai pela primeira vez. O jogador do Tottenham revelou a novidade nas redes sociais, nesta terça-feira (10), ao lado da namorada, Amanda Araújo.

Junto com Amanda, Richarlison publicou fotos da ultrassonografia da namorada, com a legenda: "Agora somos três". O atacante recebeu mensagens de carinho de personalidades como Neymar Jr, Everton Ribeiro, Fred Bruno, MC Maneirinho e Luva de Pedreiro.

Atacante do Brasil no Catar, Richarlison não esteve presente nas últimas convocações do técnico Dorival Jr. Revelado pelo América-MG, o jogador de 27 anos passou também por Fluminense, Watford e Everton antes de chegar ao Tottenham, em 2022.