Chandler Jones é acusado de ter invadido o jardim de uma mulher em Las Vegas, roubado alguns itens os queimado no seu quintal enquanto estava nu. Segundo informações do portal TMZ Sports, o jogador teria entrado em colapso mental horas antes do ocorrido. O Las Vegas Raiders, equipe da NFL pela qual atuava, rompeu o contrato com o defensive end após as denúncias.