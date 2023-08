A edição do 'TVZ' desta quinta-feira (24) foi comandada pelo cantor sertanejo Felipe Araújo. Muito amigo de Arrascaeta, o que ninguém contava era com uma parceria no palco do Multishow durante a transmissão do programa - mas foi justamente o que aconteceu. O camisa 14 do Flamengo soltou a voz em clássicos de Diogo Nogueira, Bruno e Marrone e Maluma.