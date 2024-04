Jogador coloca à venda medalha de ouro conquistada pela Seleção Brasileira na Rio-2016

Medalha de ouro conquistada pelo Brasil no torneio de futebol da Rio-2016 foi colocada à venda (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 17:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das 18 medalhas de ouro entregues aos jogadores do Brasil pela conquista do torneio de futebol masculino das Olimpíadas Rio-2016 foi colocada à venda na internet, segundo informou a Memorabília do Esporte, responsável pela comercialização. A identidade do vendedor não foi revelada, mas apenas jogadores receberam medalhas do Comitê Olímpico Internacional.

– Essa medalha tem valores que vão muito além do financeiro, do valor de venda, ela reúne uma vida de dedicação e entrega de um atleta, é um pedaço da história do esporte brasileiro. Essa medalha de ouro é carregada de sentimento, de simbolismo, é a primeira medalha de ouro do país no futebol, conquistada na primeira edição olímpica no país e no estádio mais icônico do mundo. Com certeza será muito disputada pelos colecionadores porque é raríssimo que uma peça como essa esteja disponível no mercado internacional – afirmou o CEO da Memorabília do Esporte, Samy Vaisman.

De acordo com o "ge", o valor chega a R$ 170 mil. A medalha está em bom estado e no case original (acompanhada de pin entregue aos atletas campeões), segundo o Memorabília do Esporte. Parte do valor arrecadado será destinado para iniciativas e/ou instituições sociais, segundo o vendedor.

Os 18 jogadores que participaram da conquista em 2016 foram: Weverton, Uilson, Zeca, William, Douglas Santos, Rodrigo Caio, Marquinhos, Luan Garcia, Walace, Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Renato Augusto, Rafinha Alcântara, Felipe Anderson, Luan, Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar.