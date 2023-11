Conheça a Magnitude



Fundada em 2009 por profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado corporativo e ampla rede global de relacionamentos, a Magnitude nasceu com o objetivo de profissionalizar e desenvolver a indústria de Esportes & Entretenimento. Desde sua criação, a empresa atua na vanguarda do setor, transformando vidas e criando valores.



- O João Guilherme é, sem dúvidas, um dos principais nomes do entretenimento esportivo do país e para nós é uma honra participar da elaboração dos próximos passos da sua carreira. E a plataforma da Magnitude dará um suporte não só no planejamento de novos projetos, como também deixará a disposição toda a nossa estrutura que conta com assessoria de imprensa, assessoria de investimentos, jurídico, gestão administrativa, captação de patrocínios, dentre outras áreas fundamentais para a gestão da carreira de um profissional do alcance de João. Estamos muitas felizes com a chegada desse grande talento e não tenho dúvidas que será uma parceria de muito sucesso - disse o diretor de patrocínios e eventos da Magnitude, Raul Vinelli.