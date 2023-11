A coletiva de imprensa de Abel Ferreira após a vitória sobre o Internacional, no último sábado (11), segue repercutindo na imprensa. Na ocasião, o técnico afirmou estar de "saco cheio" de algumas situações do futebol brasileiro. O jornalista André Rizek, do "ge", falou sobre o assunto e projetou o futuro do treinador português no Palmeiras.