- É a última injeção de motivação. No trabalho do Tiago Nunes no Grêmio, ele não saiu com uma imagem tão positiva. Deu declarações após a saída que mexem muito com a intimidade dos jogadores no relacionamento dentro do vestiário. Mas é uma chacoalhada, não sei se vai ser a solução para o Botafogo ser campeão ou não - comentou Denílson.