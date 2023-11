De acordo com a denúncia das duas mulheres, que são irmãs, Everton teria passado a mão nas nádegas delas. O fato teria ocorrido dentro da piscina, durante o churrasco no fim de semana. Em seguida, o jogador teria cometido o mesmo ato com a irmã da primeira vítima e alegou ter "confundido com sua esposa". Ainda segundo a acusação, ao ser confrontado, Everton agrediu as vítimas.