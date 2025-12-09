João Guilherme analisa Flamengo x Cruz Azul e faz alerta para Copa Intercontinental

O Flamengo se prepara para estrear na Copa Intercontinental. A equipe de Filipe Luís entra em campo pelo torneio da Fifa, nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília). Para a ocasião, o Lance! pediu para o narrador João Guilherme, da Flamengo TV, analisar o primeiro compromisso do clube carioca na competição.

➡️ Para chegar à final, quais são os adversários do Flamengo no Intercontinental?

O comunicador se mostrou confiante com a participação do Rubro-Negro no torneio. Na visão de João Guilherme, apesar do calendário apertado, o clube chega preparado para enfrentar o Cruz Azul. Ele palpitou em uma vitória convincente do clube carioca.

— Minha expectativa é muito positiva, acho que embora o Cruz Azul seja um bom time e tenha feito menos jogos que o Flamengo na temporada, acredito que o Rubro-Negro tem um elenco e um time superior. Acho que o desgaste físico pode ser contornado pelo fato do clube ter um grande elenco. Além disso, a equipe venceu o Brasileirão de forma antecipada, e assim, ganhou um tempo, onde poderá chegar mais descansado — iniciou o narrador, antes de completar.

— Tem a motivação também. Para mim, o Flamengo chega mais bem preparado do que das outras vezes. Esse grupo pode fazer uma coisa que apenas a geração do Zico fez. Então, acredito que isso supera qualquer cansaço. A equipe vencerá, e bem. Será três a zero — concluiu.

Semifinal da Copa Intercontinental

Além disso, João Guilherme também falou sobre a possibilidade do Flamengo enfrentar o Pyramids, na semifinal do torneio. A equipe egípcia já se encontra na fase após vencer o Al-Ahli, na outra parte da chave do torneio da Fifa.

— Na minha opinião, o futebol mexicano é superior ao egípcio. Então, o jogo contra o Cruz Azul, teoricamente, é mais difícil. Mas é aí, que mora o perigo. Porque, é em jogos onde menos esperamos dos adversários, que podemos ser surpreendidos. Onde mora as grandes armadilhas. Dito isso, acredito que o Flamengo chega a final contra o PSG — disse o narrador.

Quais as chances de título do Flamengo?

Para finalizar, João Guilherme também analisou as chances do Flamengo conquistar o título da Copa Intercontinental. Para ele, a equipe de Filipe Luís pode surpreender o Paris Saint Germain em uma possível final. A equipe francesa já se encontra na decisão.

— Na minha percepção, as chances são boas. Primeiro pelo elenco do Flamengo. Segundo, pelo fato do PSG não está vivendo o melhor momento. A temporada do time francês não é a mesma da passada. A equipe não lidera a Ligue 1 e o Dembelé está lesionado. O time caiu de rendimento, ainda é o favorito, mas o Flamengo tem condições — analisou.

Data, horário e local dos jogos do torneio

Copa Intercontinental da Fifa

17 de dezembro (quarta-feira) - PSG x vencedor da Copa Challenger, em Doha (Catar), ainda sem horário definido.

Dérbi das Américas da Fifa

10 de dezembro (quarta-feira) - Cruz Azul x Flamengo, em Doha (Catar), às 14h de Brasília

Copa Challenger da Fifa

13 de dezembro (sábado) - Pyramids FC x vencedor do Dérbi das Américas, em Doha (Catar) às 14h de Brasília