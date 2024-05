Italo Ferreira arrecada R$ 100 mil em uma hora com venda de pranchas para ajudar vítimas no RS

Italo Ferreira colocou à venda pranchas autografadas para ajudar vítimas de enchentes (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O surfista Italo Ferreira, campeão olímpico e mundial, colocou à venda pranchas autografadas para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em uma hora, ele vendeu 10 pranchas e arrecadou R$ 100 mil.

Italo explica que as pranchas foram utilizadas por ele em competições pelo mundo e que o valor arrecadado será revertido para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Veja vídeo:

Além disso, junto com amigos, o campeão olímpico está fechando um caminhão para levar mantimentos para o Rio Grande Sul.

- Vamos juntos para que a gente possa ajudar mais pessoas - disse.

Para comprar as pranchas é preciso entrar em contato pelo telefone (13) 98123-4626, falar com Daniela Alves.