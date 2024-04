Irmã de Militão exclui redes sociais após polêmica com filha de Karoline Lima

Cecília, filha de Militão com Karoline Lima, completou um ano (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Após gravar uma live no Instagram na última segunda-feira (1) que gerou polêmica, Maju Militão, irmã do jogador do Real Madrid, desativou seu perfil na rede social. Tal medida foi tomado após criar uma desavença com Karoline Lima, ex de Militão.

Maju tomou tal decisão após receber vários ataques. Um trecho de sua live circulou na internet, onde é possível escutar Tainá Castro, atual de Éder Militão e ex de Léo Pereira, dando uma bronca em Cecília, filha de Karoline com o zagueiro.

No vídeo, é possível perceber que Cecilía estava brincando com Helena, uma das filhas de Tainá Castro. A influenciadora também é mãe de Matteo, de três anos.

Após repercussão do trecho da live, Karoline Lima se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais. A influenciadora responsabilizou Éder Militão pelo acontecido.

- Se alguma situação ruim acontece quando a Cecília tá na casa do pai dela, a responsabilidade é do pai dela, ou ele toma as providências necessárias no momento, ou a Cecília não vai mais pra casa do pai dela, infelizmente. Eu tive contato com ele, perguntei o que estava acontecendo, quis saber a posição dele, quis saber o que vi no vídeo que tive acesso, afinal eu não estou lá. Ele me falou que não era nada de mais. Infelizmente, eu, Karoline, mas da Cecília, não estou com a responsabilidade da Cecília no momento, quem está é o pai dela, então quem deveria estar tomando alguma atitude, é ele - desabafou Karoline.