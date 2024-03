Irmã de Cristiano Ronaldo diz que não gostaria de vê-lo jogar em time brasileiro

Cristiano Ronaldo e a irmã, Katia Aveiro (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 11:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, disse, em interação com seus seguidores do Instagram, que não gostaria que o craque português jogasse em um time brasileiro, apesar da boa relação deles com o Brasil. A informação foi publicada pela revista "Quem".

- Eu não tenho que gostar de nada. A vida é dele e só ele sabe. Mas, dando opinião, não, não gostaria. Onde ele está, está bom demais. Vejo ele bem feliz lá, e no fim de tudo é o que importa - afirmou. CR7 defende o Al-Nassr e tem vínculo com o clube árabe até junho de 2025.

A irmã do astro é cantora, casada com um brasileiro e tem três filhos. Katia mora em Gramado, no Rio Grande do Sul, estado onde o marido nasceu.

- Parece que é uma coisa de outro mundo eu morar no Brasil - disse ela recentemente no Instagram.