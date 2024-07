Almada, reforço do Botafogo, em ação pela Argentina nas Olimpíadas (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 12:59 • Saint-Étienne (FRA)

Thiago Almada, contratado pelo Botafogo como a aquisição mais cara da história do futebol brasileiro, brilhou nas Olimpíadas. Defendendo a Argentina, o meio-campista foi decisivo para sua equipe no empate em 2 a 2 com o Marrocos, pela abertura do grupo B do futebol masculino nos Jogos de Paris 2024.

A Albiceleste perdia até os 61 minutos do segundo tempo, mas o camisa 10 apareceu. Na última jogada da partida, Almada driblou vários adversários e finalizou duas vezes, em lance que terminou com gol de Cristian Medina após três rebotes.

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo foram à loucura com a qualidade apresentada pelo reforço no lance. Confira abaixo algumas das reações:

Logo na abertura do futebol masculino, Argentina e Marrocos entregaram pura emoção e empataram por 2 a 2 em Saint-Étienne, pelo grupo B dos Jogos de Paris. Rahimi brilhava pelos africanos com dois gols, mas Giuliano Simeone e Cristian Medina comandaram a reação da Albiceleste no segundo tempo, com direito a gol de igualdade aos 61 minutos da segunda etapa.

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 2x2 Marrocos

1ª rodada - Grupo B - Olimpíadas 2024



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA)

🟥 Arbitragem: Glenn Nyberg-SUE (árbitro); Mahbod Beigi-SUE e Andreas Soderkvist-SUE (auxiliares); Frida Klarlund-DIN (quarta árbitra); Paolo Valeri-ITA e Ovidiu Hategan-ROM (VAR)

🥅 Gols: Soufiane Rahimi (MAR - 47' 1T e 5' 2T); Giuliano Simeone (ARG - 22' 2T) e Cristian Medina (ARG - 61' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Marcos Di Césare e Ezequiel Fernández (ARG); Munir Mohamedi, Oussama Targhalline, Zakaria El Ouahidi, Ilias Akhomach, Bilal El Khannouss e Soufiane Rahimi (MAR)

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Gerónimo Rulli; Joaquín García (Claudio Echeverri), Marcos Di Césare, Nicolás Otamendi e Julio Soler (Bruno Amione); Kevin Zenon (Giuliano Simeone), Santiago Hezze (Ezequiel Fernández) e Cristian Medina; Thiago Almada, Julián Álvarez e Lucas Beltrán (Luciano Gondou)

MARROCOS (Técnico: Tarik Sektioui)

Munir Mohamedi; Achraf Hakimi, Oussama Targhalline, Mehdi Boukamir e Zakaria El Ouahidi; Oussama El Azzouzi (Akram Nakach), Bilal El Khannouss (Benjamin Bouchouari) e Amir Richardson; Ilias Akhomach (Abdessamad Ezzalzouli), Soufiane Rahimi e Eliesse Ben Seghir (Yassine Kechta)

