Internautas detonam convocação de jogador do Brasileirão para a Seleção Brasileira: ‘Vergonha’

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 12:11 • Redação do Lance!

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, anunciou nesta sexta-feira (23) os nomes convocados para a disputa de dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai. Entre os jogadores, a convocação de Pedro, do Flamengo, chamou atenção de internautas, já que o atleta tem uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. A previsão do retorno do atacante aos gramados é no mês de setembro.

Treinador foi muito criticado nas redes sociais. Confira reações!

O Brasil enfrentará o Equador, no dia 6, no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção. A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, na capital paranaense.