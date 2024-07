Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 06/07/2024 - 22:32

Os torcedores do Flamengo se irritaram com a mexida de Tite no meio-campo do time. Para os rubro-negros, Léo Ortiz deveria ser mantido na equipe ao invés de Pulgar começar entre os titulares. Confira as reações abaixo.

