Flamengo deve ter duas novidades na escalação para duelo contra o Cuiabá

Pedro é um dos nomes prováveis no time titular do Rubro-Negro. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 10:25 • Rio de Janeiro

A escalação do Flamengo para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado (6), às 20h (de Brasília), deve contar com o retorno de dois jogadores importantes. Com minutos reduzidos no confronto diante do Atlético-MG, o atacante Pedro e o volante Erick Pulgar devem retomar a titularidade.

Durante as atividades de preparação para o jogo no Maracanã, ambos os jogadores treinaram normalmente, e apesar de Léo Ortiz ter sido utilizado na vaga no chileno, Pulgar deve começar entre os onze de Tite. Pedro, que começou o último jogo no banco, está recuperado e estará no comando do ataque Rubro-Negro.

Pulgar atuou durante 20 minutos na vitória em Belo Horizonte: este foi o primeiro jogo desde a disputa da Copa América e o treinador resolveu poupá-lo do desgaste. Do outro lado, o artilheiro do Mais Querido entrou em campo por 28 minutos, substituindo Carlinhos. A minutagem reduzida de Pedro foi motivada por questões físicas, conforme Tite revelou na coletiva.

Pulgar em ação com a camisa do Flamengo. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Apesar dos dois retornos importantes, o Fla segue com alguns desfalques por conta da disputa da Copa América. São eles: Nico de la Cruz, de Arrascaeta, Matías Vina e Varela, todos do Uruguai, que enfrenta a Seleção Brasileira também neste sábado, mais tarde, às 22h.

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar (Léo Ortiz) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. (Técnico: Tite)

Com 30 pontos conquistados em 14 rodadas, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, seguido de perto pelo Palmeiras. Adversário da noite, o Cuiabá está em 15º e luta contra o rebaixamento.