De volta ao time, Pedro tem chance de melhorar média de gols pelo Flamengo

Pedro é um dos artilheiros do Brasileirão com seis gols marcados em 14 partidas (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Poupado contra o Atlético-MG, Pedro tem a chance de melhorar sua média de gols no Brasileirão, pelo Flamengo. Contra o Cuiabá, que tem a 5ª pior defesa, existe grande expectativa em torno do centroavante.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Pablo Vegetti com seis gols, o camisa nove do Rubro-Negro não possui a melhor média de gols por minuto disputado da competição. O atleta está atrás de Luciano (São Paulo), Everaldo (Bahia), Helinho (Bragantino) e Lucero (Fortaleza), por exemplo.

Na atual edição do Brasileirão, Pedro precisa de 182 minutos para balançar as redes, o que representa um gol a cada dois jogos. Se seguir nessa batida, o atacante encerraria o torneio com 19 gols marcados, assim como Hulk fez em 2021.

Além dos gols, Pedro se destaca também pelas assistências nas partidas. O centroavante já contribuiu com cinco passes decisivos para gols de seus companheiros e é o principal garçom da equipe e da competição.

Artilheiro do Brasileirão, Pedro também é líder em assistências (Jorge Rodrigues/AGIF)

Presente em todos os 14 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o camisa nove foi preservado e atuou por poucos minutos contra o Atlético-MG. Em coletiva, Tite citou que o jogador sentiu um problemas muscular durante um treinamento e afirmou que o atleta estava para "estourar".

Mesmo quando tinha Gabigol à disposição, o treinador optava por utilizar Pedro na equipe titular no período mais dramático do Brasileirão com jogos no meio e no fim de semana desde o início da Copa América.

É fato que o artilheiro vem fazendo o torcedor muito feliz. Inclusive, o camisa nove ganhou novas bandeiras que foram erguidas nas arquibancadas do Maracanã contra o Cruzeiro. Mas o público também quer ver mais gols para cantar mais vezes que o "Pedro é matador".