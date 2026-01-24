Inteligência Artificial crava placar de Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x São Paulo: retrospecto recente do confronto

A tecnologia previu uma partida disputada até o final entre as equipes e com vitória Alviverde. Na simulação o gol do triunfo da equipe Abel Ferreira aconteceu nos últimos minutos do confronto. Veja a simulação abaixo:

Simulação da IA

⏱️ 1º Tempo

10' – Palmeiras domina a posse, troca passes rápidos e chega com perigo pela direita. Finalização forte, mas a bola explode na zaga.

18' – São Paulo responde em velocidade, entra na área e chuta cruzado… passa raspando a trave. Silêncio tenso no estádio.

27' – GOL DO PALMEIRAS!

Após pressão constante, cruzamento fechado na área e desvio de cabeça no meio da bagunça. A Arena Barueri vem abaixo! 💚

40' – Jogo fica mais físico, faltas duras no meio-campo. O São Paulo cresce no fim do tempo, mas para na defesa bem postada do Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Intervalo: Palmeiras 1 x 0 São Paulo

⏱️ 2º Tempo

52' – São Paulo volta mais agressivo, adianta as linhas e começa a sufocar.

60' – GOL DO SÃO PAULO!

Bola recuperada no meio, troca rápida de passes e finalização precisa no canto. Tudo igual no clássico. 🔴⚪

68' – Palmeiras sente o golpe, mas a torcida empurra. Chute de fora da área exige grande defesa.

76' – Jogo aberto. Lá e cá. Clima de decisão.

83' – GOL DO PALMEIRAS!

Pressão total: escanteio, bola viva na área e batida forte no rebote. Explosão nas arquibancadas! 💥

90+3' – São Paulo tenta o abafa final, bola levantada na área… a defesa afasta e o árbitro apita!

🏁 Placar Final

Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Vitória suada do Alviverde em casa, com cara de clássico: intenso, tenso e decidido nos detalhes.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Ambas as equipes chegam para o clássico com pressão nos bastidores.

continua após a publicidade

De um lado, o Alviverde vem de uma goleada para o Novorizontino por 4 a 0 na última rodada do Paulistão. Para o clássico, as expectativas são de força máxima da equipe do técnico Abel Ferreira, que busca da a volta por cima.

Já o São Paulo, se encontra em uma situação semelhante. A equipe também vive momento crítico dentro de campo, tendo perdido na última rodada para a Portuguesa por 3 a 2, no Morumbis. Hernán Crespo busca superar as adversidades dentro e fora das quatro linhas.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável