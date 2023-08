Gabriel Reis, conhecido nas redes sociais como Paparazzo Rubro-Negro, fez declarações fortes após a eliminação do Flamengo para o Olimpia (PAR) na Copa Libertadores. A equipe carioca perdeu por 3x1, em partida válida pela oitavas de final da competição continental. O Flamengo havia vencido o jogo de ida do confronto por 1x0, mas sofreu o revés no jogo de volta em Assunção e deu adeus a Libertadores.