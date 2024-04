Indireta? Jogador que revelou affair com Pabllo Vittar publica mensagem enigmática na web

Polidoro Jr revelou ter ficado com a cantora Pabllo Vittar (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Polidoro Jr, que revelou ter ficado com a cantora Pabllo Vittar, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (24). No Instagram, o jogador publicou uma foto do rosto com a mensagem: "Minha cara para a opinião deles", seguidos de emojis de risadas.

Desde que revelou ter vivido affair com Pabllo Vittar, Polidoro Jr tem recebido ataques preconceituosos nas redes sociais. Sem revelar o nome do atleta, a cantora afirmou, em programa do SBT, no último sábado (20), que havia ficado com um jogador de futebol.

Polidoro Júnior começou a carreira nas categorias de base do São Paulo, no início da última década. Como profissional, o jogador de 27 anos somou passagens por Nacional-SP, Atromitos-GRE, Kallithea-GRE, Portuguesa-SP, Vilafranquense-POR, São Caetano e Boavista-RJ.

O último clube profissional de Polidoro Jr foi o US Ivry-FRA, na temporada 2022/23. Sem clube, hoje o atleta faz sucesso nas redes sociais e soma mais de 100 mil seguidores no Instagram. O zagueiro também viveu romances com as cantoras Jojo Toddynho e Karol Conká.

