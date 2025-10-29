menu hamburguer
Imprevisto em Racing x Flamengo, na Libertadores, repercute: 'Passando mal'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Libertadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
21:08
Atualizado há 1 minutos
Estádio El Cilindro recebe a semifinal entre Racing e Flamengo, pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraEstádio El Cilindro recebe a semifinal entre Racing e Flamengo, pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
A partida entre Racing e Flamengo, desta quarta-feira (29), na Argentina, pela semifinal da Copa Libertadores foi adiada. O confronto, que estava marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília), passou para às 21h50 (de Brasília). O atraso aconteceu devido a demora da chegada da delegação rubro-negra.

O motivo do atraso não foi declarado. Apesar disso, a Conmebol já comunicou oficialmente a mudança de horário para o início da partida.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo expressaram ansiedade diante da notícia. A comoção na web foi grande. Diversos rubro-negros se manifestaram. Veja a repercussão do caso abaixo:

