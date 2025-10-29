Imprevisto em Racing x Flamengo, na Libertadores, repercute: 'Passando mal'

A partida entre Racing e Flamengo, desta quarta-feira (29), na Argentina, pela semifinal da Copa Libertadores foi adiada. O confronto, que estava marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília), passou para às 21h50 (de Brasília). O atraso aconteceu devido a demora da chegada da delegação rubro-negra.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O motivo do atraso não foi declarado. Apesar disso, a Conmebol já comunicou oficialmente a mudança de horário para o início da partida.

Bombando no Lance!

➡️Virada? Vidente crava resultado de Palmeiras x LDU na Libertadores

➡️Justiça dá decisão favorável para família de Caio Júnior contra a Chapecoense

➡️Torcedores reagem à escalação do Flamengo contra o Racing: 'Justamente'

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo expressaram ansiedade diante da notícia. A comoção na web foi grande. Diversos rubro-negros se manifestaram. Veja a repercussão do caso abaixo: