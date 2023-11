O sambista Xande de Pilares criticou o que categorizou como "elitização" do Flamengo, seu clube de coração, nos últimos anos. Em entrevista ao podcast Mundo GV, do ex-goleiro e atual comentarista Getúlio Vargas, o músico relembrou, com saudades, o antigo Maracanã e afirmou que o torcedor mais popular está afastado do estádio e do clube nos dias de hoje.