Ídolo do Palmeiras, Marcos provoca e manda recado a torcedores do Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 20:45 • São Paulo (SP)

O ex-goleiro Marcos aproveitou a nova derrota do Corinthians para mandar uma mensagem aos torcedores do Alvinegro. Nas redes sociais, o ídolo do Palmeiras reclamou do rival por não conseguir frear o Fortaleza, que assumiu a liderança do Brasileirão. Em meio a risadas, o ex-jogador afirmou que o resultado "acabou com domingo". Veja no vídeo acima:

Marcos brincou com a nova derrota do Corinthians no Brasileirão (Foto: Reprodução/Instagram)