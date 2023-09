Jogar na Bombonera não é segredo pra ninguém. O Boca é um time que se aproveita muito do local, de todo ambiente que se cria antes do jogo, depois do jogo e até pra sair do estádio. Vai ser um caldeirão e vão tentar pressionar bastante. Mas o Palmeiras tem se mostrado um time com condições pra jogar um jogo desse tipo. É uma equipe muito sólida, consciente e bem treinada e que tem recursos pra tentar contrapor a esta estratégia do Boca. Óbvio que um jogo de futebol inclui muitos duelos individuais, mas eu diria que esse é o tipo de partida que o Palmeiras se adapta muito bem.