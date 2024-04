Léo Pereira se fantasia de Thor no aniversário do filho; veja vídeo

Léo Pereira se fantasiou de Thor (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 14:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, se fantasiou de Thor e fez a alegria da criançada no aniversário de três anos do seu filho Matteo, na quarta-feira (3). O tema da festa era o filme “Os Vingadores”. A informação é do "Extra".

A festa também teve desfile de outros super-heróis: Hulk, Mulher-Maravilha e Homem-Aranha. Léo Pereira foi o último a entrar no salão. Ao desfilar, o jogador deu um salto, bateu o martelo no chão e levantou de forma imponente, mas acabou virando meme nas redes sociais por conta da capa, que cobriu o seu rosto. Veja no vídeo abaixo:

Léo Pereira voltou da Colômbia na quarta-feira (3) de manhã, e à noite foi à festa do filho. Ele não entrou em campo no jogo contra o Millonarios, na terça-feira (2).