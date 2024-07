Ídolo do Flamengo diz que resultado ‘não pode mascarar’ má atuação e aponta problema

Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Publicada em 25/07/2024

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na última quarta-feira (24), no Barradão, e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Apesar do resultado, a atuação do time carioca foi criticada pelo ex-jogador Júnior. Comentarista do jogo na Globo, o ídolo do clube apontou problema defensivo na equipe de Tite.

- Essa vitória não pode mascarar o que a gente viu hoje. Uma equipe que quer brigar pelo título tem que ter outro comportamento. O Flamengo tem um problema de recomposição quando perde a bola na frente ou em um contra-ataque. Foi exatamente o que aconteceu no gol do Vitória - comentou Júnior.

O Flamengo abriu o placar em golaço de Arrascaeta na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, Everaldo deixou tudo igual, e o atacante Carlinhos deu a vitória ao time carioca nos últimos minutos de jogo. Com o resultado, a equipe de Tite chegou aos 37 pontos, três a menos que o líder Botafogo.